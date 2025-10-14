帝国データバンクはこのほど、ラーメン店の倒産動向について、2025年1〜9月の速報を発表した。経営業者の倒産(負債1000万円以上、法的整理)は46件(速報値)で、年間最多を更新した前年同期の60件と比較すると14件･2割超の減少。通年でも4年ぶりに前年を下回る見通しだ。ラーメン店倒産が急増した「大淘汰時代」からは一服傾向がみられる。ただし、2025年の倒産は資本金「100万円未満」企業の占める割合が約半数を占め、個人店の閉業