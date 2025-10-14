オーストラリアのアルバニージー首相＝8日、キャンベラ（ゲッティ＝共同）【シドニー共同】オーストラリアのメディアは14日、同国のアルバニージー首相らの携帯電話番号が米ウェブサイトで公開されているのが見つかったと報じた。個人情報の拡散を避けるため、具体的なサイト名を伏せて伝えた。シドニー・モーニング・ヘラルド紙は野党党首やモリソン前首相の番号も確認されたとしている。AAP通信によると、サイト側は「3億人