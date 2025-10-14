サントリー食品インターナショナルが発売する「特水」サントリー食品インターナショナルは14日、特定保健用食品「特茶」ブランドから、ほぼ無味無臭で無色の機能性表示食品「特水」を21日に発売すると発表した。内臓脂肪を減らすのを助ける米ぬか由来の機能性成分を採用。通常の水代わりに飲める新たなカテゴリーの商品として、健康意識の高い顧客の開拓につなげたい考えだ。飲料で使われることが多い機能性成分の多くは味や色