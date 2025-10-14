警察車両の赤色灯飼い犬の管理を怠り、自宅を訪れた市職員と警察官にかみついてけがを負わせたとして、長崎県警大村署は14日、重過失傷害などの疑いで、無職永石利郎容疑者（68）＝長崎県大村市＝を逮捕した。犬が徘徊していると、度々通報があり、指導のため訪れた市職員が4月に、警察官が8月にかまれた。「過失はなかった」と容疑を一部否認している。永石容疑者は犬を複数飼育し、かんだのは同じ中型犬。8月5日に大村市か