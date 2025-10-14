母親が意識を失っている間、コディー君は携帯電話を手に取ってロックを解除し、顔なじみの相手に電話をかけた/WXYZ via CNN Newsourceミシガン州ポンティアック（ＷＸＹＺ）米ミシガン州ポンティアックで先ごろ、３歳の少年がとっさの判断で母親の命を救う出来事があり、ヒーローとして称賛を集めている。母親のシャンテル・ウッズさんは９日午後に料理中、めまいに襲われ、ソファに腰を下ろした。ウッズさんにはてんかんの持病が