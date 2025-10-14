歌手ジェジュンが、スキンケアブランド「MEDIHEAL（メディヒール）」のグローバルモデルに抜擢された。【写真】ジェジュンの“美麗横顔”にファン騒然去る10月10日、「MEDIHEAL」の公式SNSを通じて、「GUESS WHO」イメージが公開され、ファンの期待感を高めた。そして13日、公式的に新たなブランドモデルとしてジェジュンを公開し、熱い反応が続いた。「MEDIHEAL」は、代表的な韓国のスキンケアブランドで、代表的な肌の効能別パッ