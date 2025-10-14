韓国料理でよく耳にする韓国語を出題！クイズ形式で言葉を覚えて、日常生活や旅行に役立ててくださいね。「된장국（テンジャンクッ）」の意味知ってる？「된장국（テンジャンクッ）」という言葉を聞いたことはありますか？ヒントは、日本でもおなじみの汁ものですよ。「된장국（テンジャンクッ）」はどういう意味なのでしょうか。正解を知りたい人は、もう少しスクロールし