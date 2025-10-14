大阪・関西万博閉幕から一夜明けた１４日、吉村洋文大阪府知事が読売テレビ報道番組「かんさい情報ネットｔｅｎ．」（月〜金曜・後３時５０分）に生出演した。今後の万博の跡地の利用についても言及。大屋根リングの保存についても、一部を残して大阪市が管理する市営公園などにする。「これだけ多様な中に一つ圧倒的な存在感がある。最終的に２００メートルを今の形で緑地公園にしますし、上にも乗れますので、今皆さんが見た