大江町の魚になっている「サクラマス」の生態を学ぶため、地元の小学生たちが14日、サクラマスの幼魚を川に放しました。大江町を流れる「月布川」にやってきたのは、本郷東小学校4年生です。地元漁協の組合員が先生役となり、町の魚になっている「サクラマス」の生態を学びます。子どもたちは、去年の秋に遊佐町でふ化させて、15センチほどに成長した「サクラマス」の幼魚を月布川に放流しました。子どもたち「バイバイまた戻って