大阪・関西万博が13日に閉幕した。今回の万博では、ミャクミャクだけでなく、あらゆるキャラクターが人気となった。ドイツ館の「サーキュラーちゃん」は人気が高く、このほど実施されたぬいぐるみオークションは、すごい結果となった。【写真】ドイツ館が感謝…ミャクミャク＆サーキュラーちゃんの3ショット閉幕直前の10月12日に「グランド・サーキュラー・オークション」が開催。「ここでしか手に入らない、非売品の30cmサー