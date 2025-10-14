東京都内で暮らす武富賢一郎さん（44歳）は、妻の千織さん（40歳）、6歳になる娘との3人家族です。日々の暮らしは穏やかで、夫婦ともに仕事にも子育てにも前向き。けれど、娘の誕生をきっかけに、思いがけず“実家同士の差”を意識するようになりました。妻の実家から届く贈り物に感じた「見えない差」東京都内で暮らす武富賢一郎さん（44歳）は、10年前に妻・千織さん（40歳）と結婚しました。2人は大学のサークルの先輩と後輩。