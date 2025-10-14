身代金要求型ウイルス「ランサムウェア」によるサイバー攻撃を受けたアサヒグループホールディングス（ＨＤ）は１４日、個人情報が流出した可能性があると発表した。流出した恐れのある個人情報の範囲や内容については「調査中」としている。アサヒは先月２９日、サイバー攻撃でシステム障害が発生したと発表した。ロシア系とみられるハッカー集団「Ｑｉｌｉｎ（キリン）」は今月７日、闇サイト上で犯行声明を公開し、財務文書