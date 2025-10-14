京都の老舗ベーカリー「グランディール」から、2025年11月1日（土）より期間限定で新作パンが登場します！「チーズ」をテーマにした新商品は、カマンベールチーズやチェダーチーズが香る、絶品のラインナップ。中でも人気の『京生ちぎりパン～カマンベール＆チェダー～』は、お酒とのペアリングにもぴったりな大人の味わいが魅力です。その他にも