指原莉乃が10月13日、自身のInstagramを更新。AKB48の握手会イベントに参加したことを報告した。 （関連：【画像】指原莉乃、AKB48握手会で久々のアイドルモード） 指原は、今年12月にグループ結成20周年を迎えるAKB48のメモリアルシングル『Oh my pumpkin！』にレジェンドOGメンバーとして前田敦子、高橋みなみ、小嶋陽菜と共に参加。そして10月13日に東京・幕張メッセにて開催された同シングルの発売記