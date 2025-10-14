J1福岡は14日、福岡市の雁の巣球技場で18日のアウェー町田戦に向けた練習を公開した。故障でベンチ外が続いていたFW藤本、碓井がフルメニューを消化。DF上島も全体練習に部分合流するなど、けが人が続々と復帰している。福岡は故障禍に悩まされ、9月27日の広島戦では通常1人の控えGKがベンチに3人入る緊急事態に陥った。それだけに金明輝監督も「やっと（メンバーを）選べる段階まで来た。策もたくさん練りやすくなる」とひと