福岡県警小倉北署は14日、北九州市小倉北区城内4丁目の道路上で10日午後5時ごろ、通行中の小学生女児が見知らぬ女性から「名前なんて言うの」と聞かれ、名札を触られる不審者事案が発生したとして、防犯メールで注意喚起した。不審者は30代くらいの女性。