テーマは「平和」です。 野外音楽フェスティバルが諫早市で行われ、約3000人が楽しみながら平和について考えました。 「平和賛成」をテーマにみんなで平和を喜び合おうと、ながさきピース文化祭のイベントの1つとして諫早市で開かれた 『PEACE FES ISAHAYA』。 FUNKISTボーカルの染谷 西郷さんのライブが行われたほか、染谷さんと被爆者の山川 剛さんらによるトークセッシ