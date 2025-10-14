今季限りでの現役引退を発表した巨人・長野久義外野手（40）が14日、都内のホテルで引退会見を行った。会見後には、ナインやコーチ、スタッフが総勢53人が集結。別扉から登場した坂本、小林、岡本、種田貴積トレーナーから花束を受け取り、笑顔で記念撮影に収まった。その後はナインにお礼をすると、受け取った花束を岡本に渡し「頑張ってね」と笑顔。会場は爆笑に包まれた。長野は会見冒頭で「この度、私、長野久義はユニホ