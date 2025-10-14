タレントの梅宮アンナ（53）が22日、自身のインスタグラムを更新。夫でアートディレクターの世継恭規氏と沖縄を旅行したことを伝えた。梅宮は「名古屋。。」と書き出し、「朝の6時、いきなり沖縄へ行こう！！って」と夫から誘われたことを告白。「えっ、マジで言ってる？」「うん。。。」と夫・世継氏のアカウントを添え、やり取りを明かした。そして「準備ゼロ、予約ゼロ笑と言う事で、沖縄セットは持ってきてもらって