演歌歌手の山本譲二が、１４日、都内で行われた、浅草の現役車夫３人組ユニット・東京力車の「『俺らしく・・・』追走盤」（１５日発売）発売記念イベントにサプライズ登場した。同曲の作詞を手がけた山本は、同じテイチクレコードの大先輩として、後輩達へ激励の言葉を贈った。この日、東京力車はミニライブと、今年１年の中で頑張った出来事をランキング形式で答えるトークコーナーを実施。１位には「山本譲二さん」と山本の