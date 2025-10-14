韓国のピアニストで、現在は米ボストンで留学生活を送っているイム・ユンチャン氏（２１）がかつて海外メディアのインタビューで、故郷での生活について否定的な発言をしたことが話題になっていると１４日、韓国メディアのウィキツリーなどが報じた。記事によると８月２２日（現地時間）、イタリアの有力日刊紙であるラ・レプッブリカに掲載されたユンチャン氏のインタビューで「韓国が恋しくはないか」という質問に「いいえ」