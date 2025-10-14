警察車両の赤色灯栃木県内の焼き肉チェーン店で無銭飲食を繰り返したとして、県警が詐欺の疑いで、サッカーJ3栃木シティなどの育成組織で専門学校の「CITYFOOTBALLACADEMY」の学生4人を逮捕していたことが14日、捜査関係者への取材で分かった。4人は20歳未満という。捜査関係者によると、7月、同県小山市と壬生町の店にそれぞれ来店し、飲食代を支払わなかった疑い。店関係者によると、小山市の店には4人、壬生町の店には3