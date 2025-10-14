百日ぜき菌の電子顕微鏡画像（国立健康危機管理研究機構提供）国立健康危機管理研究機構は14日、激しいせきが続く「百日ぜき」を巡り、全国の医療機関から報告された今年の累計患者数が、5日までの速報値で計8万719人になったと明らかにした。現在の集計法となった2018年以降で8万人を超えるのは初めて。機構によると、9月29日〜10月5日の1週間に報告された患者数は1193人で、前週の速報値から192人増えた。累計患者数は昨年ま