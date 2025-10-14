北海道むかわ町で男性の遺体が地中に遺棄された事件で、札幌地検は14日、道警が死体遺棄容疑で9月に逮捕した苫小牧市の男性会社員（36）を処分保留で釈放したと明らかにした。10日付。理由は明らかにせず、在宅で捜査を続けている。男性会社員は9月19日、札幌市豊平区の職業不詳西村隆行さん＝当時（55）＝の遺体を8月3日に埋めた疑いで逮捕された。道警によると、調べに「頼まれて重機で穴を掘った」と話していた。道警は男