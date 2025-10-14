大阪・関西万博は13日に閉幕し、一夜明けた14日も会場近くに万博ファンが訪れています。13日に閉幕した大阪・関西万博。博覧会協会によると、最後の土日にはあわせて42万5000人が訪れ、12日までの一般来場者数は約2529万人となっています。一夜明けた14日、会場の東ゲート前では万博ファンが名残惜しそうに写真を撮っていました。万博ファン：昨日までここに人があふれてたのに、誰もいないからなんか急に寂しくなりました。なんか