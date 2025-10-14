サッカー元日本代表監督の岡田武史氏（現日本協会副会長）が１４日、都内で本紙の取材に応じ、カナリア軍団との一戦に向けたポイントを明かした。臓器プリンティングシステムの開発に取り組むＡＩバイオメディカル社の事業戦略発表会が同日に行われ、岡田氏は社外取締役に就任。再生医療を通じ、世界初の人工心臓をつくり出すことで、先天性心疾患の子どもを救うことを一つの目標に掲げているという。他分野でも活躍の幅を広