ジー・スリーホールディングス [東証Ｓ] が10月14日大引け後(16:45)に決算を発表。25年8月期の連結最終損益は3億1500万円の赤字(前の期は7億4200万円の赤字)に赤字幅が縮小し、4期連続赤字となった。なお、26年8月期の業績見通しは開示しなかった。 同時に、今期の年間配当は未定とした。 直近3ヵ月の実績である6-8月期(4Q)の連結最終損益は8900万円の赤字(前年同期は4億6400万円の赤字)に赤字幅が