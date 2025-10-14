自公連立解消で各党の動きが活発になってきている。10月14日「長野智子アップデート（文化放送）」では、双日総合研究所チーフエコノミストの吉崎達彦が立・国・維。公の4党連立案を提唱した。 吉崎「野党がここで政権を作れるかどうか純粋な思考実験をやりますと、衆議院で立憲民主が148議席、維新が35議席、公明が24議席、国民民主が27議席、全部足すと234ですから過半数です。ですから、この4党で首班を決めると自