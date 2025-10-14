メ～テレ（名古屋テレビ） 総理指名選挙で一本化はできるのか？立憲民主・維新の会・国民民主の野党3党は14日、幹事長会談を行う予定です。政局の混迷は、株価に影響も―。 自民党総裁選で高市新総裁が選ばれて以降、株価は上昇傾向。「高市トレード」と呼ばれました。 10月の日経平均株価の終値は、4日の総裁選を受けて6日には2175円も上昇。その後も株高は加速し、9日に4万8580円の史上最高値をつけま