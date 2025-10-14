10月12日、全日本テニス選手権の男子シングルス決勝戦を観戦された佳子さま。佳子さまは眞子さんから受け継がれ、日本テニス協会の名誉総裁を務められている。表彰式では優勝した田口涼太郎選手に天皇杯を授与し、「おめでとうございます。本当に良いプレーでした」とお声がけされた。この日、佳子さまは「CELFORD」の26400円のツイードのセットアップをお召しになっていた。シンプルな印象のこちらのお召し物に合わせられてか、御