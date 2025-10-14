■これまでのあらすじ義実家へ遊びに行ったとき、子どもを産まないことを義姉から非難されていた義弟嫁を助けた主人公。後日、義弟嫁からあらためてそのお礼を伝えられると、主人公は過去の“失敗”を打ち明ける…■実はたくさんの人を傷つけたことがある■そう、押し付けてはいけない■毒親の連鎖を断ち切りたかったのに…■おおーっ！3人はお互いに背中を押し合う素敵な関係ですね。もう主人公は「毒親の連鎖を断ち切れた」と言