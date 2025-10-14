アメリカ・ロサンゼルスで活動する壁画アーティストロバート・バルガスさんが10月1日から酒田舞娘を題材に描いていた壁画がこの度、完成しました。縦3.6メートル、横4.2メートルの巨大なトタン板をキャンパスに筆を振るっているのは、アメリカ・ロサンゼルスを拠点に活動する壁画アーティストロバート・バルガスさんです。ロサンゼルスの都ホテルの壁に、大リーグの大谷翔平選手の壁画