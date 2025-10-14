アジア・コモディティ騰落率ランキング＝10/14営業日時点＝ 上海銅 1.06％ 上海重油 -0.58％ 上海異形鉄筋 -0.84％ 上海ゴム -0.9％ 大連とうもろこし -0.94％ 大連ポリエチレン -0.98％ ＊数値は前日比％