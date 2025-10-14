ユーロドル1.1540台、ポンドドルの下げなどにつられる＝ロンドン為替 ユーロドルは1.1543まで下落。ポンドが英雇用統計の弱さを受けて売られた影響が大きい。ポンドドルは1.3255まで下げている。 EURUSD 1.1552GBPUSD1.3259