大阪府の吉村洋文知事（50）が14日までに自身のインスタグラムを更新。ある人物との関係を明かした。吉村氏は「サッカーの宮本さん、府立生野高校の同級生(正確には僕が一コ上)やねん」とつづり日本サッカー協会（JFA）の宮本恒靖会長との2ショットを投稿。続けて「生野高校のみんな、頑張れ、やで」と呼びかけた。この投稿にフォロワーからは「うわーーー感激です！！！」「またまたイケメンですね華のあるお2人」「2人