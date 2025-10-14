１４日の中国本土マーケットは、主要指標の上海総合指数が前日比２４．２７ポイント（０．６２％）安の３８６５．２３ポイントと３日続落した。投資家心理が悪化する流れ。米中対立の警戒感が強まっている。米政府が法令違反があったとして中国造船業の調査に乗り出したことに関し、中国商務部は１４日、それに協力したことを理由に韓国造船大手の米子会社に中国との取引を禁じる制裁を発表した。ほか、英メディアが日本時間１