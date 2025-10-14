世界的に有名なアメリカのスミソニアン博物館ですが、トランプ大統領は「リベラル寄りで、アメリカの悪い部分ばかり取り上げている」と主張し、展示を改めるよう強い圧力をかけています。アメリカの首都・ワシントンの「スミソニアン博物館」。21の施設を運営し、去年はおよそ1680万人が訪れた世界的に有名な博物館ですが…記者「トランプ政権はスミソニアンの展示内容の調査を始めていて、必要に応じて修正を求めるとしています」