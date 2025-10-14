インタビューに応じるメルカリの迫俊亮執行役員転売の過熱などに伴う詐欺や誹謗中傷を防ぐため、フリーマーケットアプリ最大手のメルカリは被害が想定される取引に関し、出品を事前に禁止できるよう基本原則を改定した。サービスを統括する迫俊亮執行役員は14日までに共同通信のインタビューに応じ「これまで対応が遅れた事象についても速やかに判断したい」と意義を説明した。メルカリは、新型コロナウイルス禍でのマスクの高