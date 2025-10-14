自民党の磯崎仁彦参院国対委員長は14日、立憲民主党の斎藤嘉隆参院国対委員長と国会内で会談し、臨時国会を21日召集とする政府方針を伝えた。政府、自民党は同日中に石破茂首相の後任を選出する首相指名選挙を行う方向で最終調整に入った。ただ、公明党の連立離脱に伴い首相指名に向けた与野党の多数派工作は激化しており、日程がずれる可能性も残っている。林芳正官房長官が15日午前に開かれる衆参両院の議院運営委員会理事会