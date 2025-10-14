JR東海と名古屋鉄道のグループ会社がコラボした目覚まし時計のJR東海バージョン（JR東海提供）JR東海と名古屋鉄道のグループ会社は、JR東海と名鉄が乗り入れる金山駅（名古屋市）のアナウンス音などが鳴る目覚まし時計を販売する。14日の「鉄道の日」を記念したコラボレーション商品として2種類を企画した。JR東海バージョンは、今年引退したJR東海311系のドア開閉時のチャイムや金山駅のアナウンス音など28種の音を楽しめる。