青木政憲被告に死刑判決が言い渡された長野地裁の法廷＝14日午後（代表撮影）「被告人を死刑に処する」。長野県中野市で住民と警察官計4人を殺害した罪に問われ、これまでの公判で「黙秘します」と繰り返した青木政憲被告（34）。14日の長野地裁では、裁判長が約30分に及ぶ判決理由の朗読後に極刑を告げたが、動じる様子はなく、証言台の前で立ったまま聞いていた。午後1時半ごろ、グレーの上着と薄緑のズボン、マスクを着用し