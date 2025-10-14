浅草で人力車を引く現役俥夫から結成された3人組パフォーマンスユニット「東京力車」が、 「俺らしく･･･」追走盤の発売記念イベントを開催。メンバーの石橋拓也さん、白上一成さん、田井裕一さんが、熱いパフォーマンスを見せました。 【写真を見る】【東京力車】 “山本譲二は男の中の男” 尊敬語るも譲二さん本人が3人のおねだり「洋服ください」を暴露 トークコーナーでは、「俺らしく･･･」の作詞を手掛けた大先輩