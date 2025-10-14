おととし、長野県中野市で警察官を含む4人が殺害された事件の裁判員裁判は、被告の男に死刑判決が言い渡されました。【映像】事件当時の現場の様子おととし5月、中野市江部で散歩中の女性2人と駆け付けた警察官2人が、ナイフや猟銃で殺害された事件で、青木政憲被告（34）が殺人などの罪に問われていました。9月4日から始まった裁判員裁判では、検察側が死刑を求刑したのに対し、弁護側は心神耗弱による減刑で無期懲役が相当