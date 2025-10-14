新ソバの季節到来です。岡山県真庭市の蒜山高原でソバの収穫が始まりました。 【写真を見る】岡山県内最大のソバの産地・真庭市の蒜山高原で収穫始まる76戸の農家が生産今月いっぱい収穫 ソバの実が黒く色づき、収穫のときを迎えました。岡山県内最大のソバの産地・蒜山高原では、きょう（14日）からソバの収穫が始まりました。7月下旬から8月中旬にかけて種をまいたもので、今年は雨が少なかった影響で夏場の生育は遅れたも