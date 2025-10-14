韓国の人気歌手であり俳優でもあるIUを「中国人スパイ」として、虚偽の事実を繰り返し流布してきた男性が、韓国で懲役刑の執行猶予を言い渡された。【注目】「日本人も中国人みたいになった」“尻出し撮影”10月10日、『時事ジャーナル』の取材によると、ソウル中央地裁は名誉毀損と侮辱、ストーキング犯罪処罰法などの容疑で起訴されたA氏に対し、9月11日、懲役10か月・執行猶予2年を宣告した。裁判所はまた、A氏に保護観察も命じ