スターシーズ [東証Ｓ] が10月14日大引け後(17:00)に決算を発表。26年2月期第2四半期累計(3-8月)の連結最終損益は2億4100万円の赤字(前年同期は1億3800万円の赤字)に赤字幅が拡大し、従来の5000万円の赤字予想からも赤字幅を拡大して着地。 しかしながら併せて、通期の同損益を従来予想の2億1000万円の黒字→3億円の黒字(前期は5億3000万円の赤字)に42.9％上方修正した。 会社側が発表した上期実績と通期計