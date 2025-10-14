パリで発表されたフェラガモ 2026年春夏コレクションは、マクシミリアン・デイヴィスによる2年目のフェーズへと突入し、ブランドのアーカイブを“纏う自由”として再編集する試みがさらに深化しました。Courtesy of FERRAGAMO今季のインスピレーションは、メゾンの創業年である1925年。リリースでは、当時のロサンゼルスでフェラガモが出会った女性たち──レオパードのショールを羽織った《ローラ・トッド》のアーカイブフォトが