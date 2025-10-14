上海市内で13日、世界工学団体連盟（WFEO）、中国科学技術協会、中国工程院、上海市人民政府が共催するWFEO2025年全体大会および世界工学大会が開催されました。同大会では、中国工程院刊行の「エンジニアリング」が選定した「2025年世界十大工学成果」が発表されました。「2025年世界十大工学成果」には、抗体薬物複合体、ブラックウェル（Blackwell）GPUアーキテクチャ、ディープ・シークオープンソース大言語モデル、全海深有人