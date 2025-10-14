オリジン [東証Ｓ] が10月14日大引け後(17:00)に業績・配当修正を発表。26年3月期の連結経常損益を従来予想の4億円の黒字→11億円の赤字(前期は2億円の黒字)に下方修正し、一転して赤字見通しとなった。 業績悪化に伴い、今期の年間配当を従来計画の40円→35円(前期は40円)に減額修正した。 株探ニュース 会社側からの【修正の理由】 2026年3月期通期の連結業績予想につきましては、EV普及の停滞及び半導