女子レスリング五輪3連覇の吉田沙保里さん（43）が14日、自身のインスタグラムを更新。ゴルフのコンペに参加し、見事優勝したことを報告した。吉田さんは「先日のゴルフコンペで優勝する事ができました」と書きだし、トロフィーを持つ写真をアップ。「コンペはこれまでに何回か参加させてもらってますが優勝したのは初めてでとても嬉しかったです」「とても素敵なトロフィーもいただけて嬉しい」と喜びをつづった。吉田さ